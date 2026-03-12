Ultime News

Cronaca

Klizia, morta cadendo da cavallo: il funerale sabato 14 marzo a Cavatigozzi

La donna, di Sesto Cremonese, si stava allenando in sella alla cavallo in un centro ippico di Isola Dovarese quando è caduta dal cavallo

Klizia Fraglica
Fill-1

Il funerale di Klizia Fraglica, 37enne morta nella tarda mattinata di domenica in seguito ad una caduta da cavallo, avrà luogo sabato 14 Marzo alle ore 11 nella Chiesa parrocchiale di Cavatigozzi,  poi la salma si dirigerà verso il cimitero locale.

La donna, di Sesto Cremonese, si stava allenando in sella alla cavallo in un centro ippico di Isola Dovarese quando si è verificato l’incidente, intorno a mezzogiorno.

All’improvviso l’animale, per cause ancora in corso di accertamento, si è imbizzarrito, facendola cadere a terra e sbattere la schiena. Un urto molto violento, in seguito al quale la donna ha perso conoscenza.

Sul corpo della giovane era stata disposta l’autopsia per accertare la causa del decesso.

