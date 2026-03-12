La Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco nuova meta di Gioielli sotto Casa

Giovedì alle ore 20.30, sul canale 19, torna l’appuntamento con “Gioielli Sotto Casa”, la trasmissione condotta da Piero Brazzale. La quarta puntata del nostro viaggio a Rovereto ci porta nel cuore di Borgo Sacco, alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della storia economica e sociale della Vallagarina: la Manifattura Tabacchi di Rovereto.

Fondata nel 1854, la Manifattura Tabacchi dello Stato rappresentò per oltre un secolo il motore pulsante di Borgo Sacco e dell’intera Vallagarina. Verso la fine dell’Ottocento lo stabilimento occupava più di mille operai, in prevalenza donne: le celebri zigherane. Mani sapienti, instancabili, protagoniste non solo della produzione, ma anche di importanti conquiste sociali.

Furono proprio le zigherane, nel 1924, a battersi per l’istituzione del primo asilo nido aziendale del Trentino, un traguardo di straordinaria modernità per l’epoca. E ancora, con spirito di solidarietà e determinazione, decisero di autotassarsi per finanziare la costruzione di un ponte sul torrente Leno, accorciando e rendendo più sicuro il tragitto quotidiano verso la fabbrica. Un esempio concreto di comunità che si unisce per migliorare la propria qualità di vita.

La puntata permetterà di ammirare l’imponente struttura della Manifattura: un edificio vagamente neoclassico, dominato da un’altissima ciminiera che ancora oggi svetta sul quartiere. Nel corso dei suoi 150 anni di attività, il complesso è stato ampliato con padiglioni e capannoni che ne fanno uno straordinario esempio di archeologia industriale, oggi meta di visite e approfondimenti storici.

Terminata da qualche anno la produzione di sigarette, gli spazi della fabbrica hanno conosciuto una nuova vita grazie a Progetto Manifattura, iniziativa che sta trasformando la storica Manifattura in un centro di innovazione industriale. Qui trovano casa start up e imprese nei settori dell’edilizia ecosostenibile, dell’energia rinnovabile, delle tecnologie per l’ambiente e per lo sport: un ponte ideale tra passato e futuro, tra memoria operaia e sostenibilità.

“Gioielli Sotto Casa” continua così il suo racconto dei tesori meno conosciuti ma più autentici del territorio: luoghi che custodiscono storie di lavoro, di emancipazione e di rinascita.

Veronica Padiglione

