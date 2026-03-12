"Non berti la sicurezza": prevenzione degli incidenti con i Vigili del Fuoco

Si è concluso con esito estremamente positivo il progetto Non Berti la Sicurezza, promosso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi della guida irresponsabile e sull’importanza della sicurezza stradale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le professoresse Nadia Moretti e Alessandra Lazzari, promotrici del progetto, si è svolta presso l’IIS “J. Torriani” di Cremona e ha coinvolto circa 200 studenti delle classi superiori, che hanno partecipato a un percorso formativo basato su momenti di confronto e strumenti didattici di forte impatto.

Durante gli incontri, i Vigili del Fuoco hanno illustrato dinamiche e conseguenze degli incidenti stradali attraverso l’analisi di casi reali, immagini d’archivio e contributi video, con l’obiettivo di rendere i ragazzi più consapevoli dei comportamenti a rischio alla guida.

Particolare interesse ha suscitato l’utilizzo degli “occhiali alcol-vista”, dispositivi che simulano le alterazioni visive e percettive provocate dallo stato di ebbrezza.

Grazie a questa esperienza pratica, gli studenti hanno potuto comprendere in modo diretto quanto l’assunzione di alcol possa compromettere la capacità di guida e aumentare significativamente il rischio di incidenti.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona sottolinea l’importanza di investire nella formazione e nella prevenzione tra i futuri automobilisti, ritenendo fondamentale sviluppare nei giovani una cultura della responsabilità e della sicurezza sulla strada.

Considerato il notevole interesse riscontrato, il progetto potrà essere replicato presso altri istituti scolastici del territorio. Le scuole interessate a ospitare l’iniziativa possono contattare il Comando tramite l’indirizzo email istituzionale: comando.cremona@vigilfuoco.it per organizzare incontri gratuiti della durata di circa due ore.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante dei Vigili del Fuoco non solo nelle attività di soccorso, ma anche nella promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza tra i cittadini, a partire dalle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata