Padania Acque: a Gabbioneta Binanuova è attiva Fonte Oglio
Il punto di distribuzione Fonte Oglio offre gratuitamente acqua naturale e frizzante, incentivando l'uso responsabile delle risorse idriche
Padania Acque ha attivato un nuovo punto di distribuzione pubblica di acqua potabile nel comune di Gabbioneta Binanuova.
Fonte Oglio, che sorge in via del Patriota, è a disposizione della comunità 24 ore su 24 e fornisce gratuitamente acqua naturale e frizzante refrigerata, trattata con sistemi di filtrazione a carboni attivi e disinfezione a raggi ultravioletti per migliorarne il gusto e garantirne elevati standard di qualità e sicurezza.
Con l’apertura della nuova casa dell’acqua, Padania Acque rafforza il proprio impegno nella promozione di stili di consumo più responsabili, riducendo l’uso di plastica monouso e valorizzando l’acqua del rubinetto come risorsa pubblica, sicura e sostenibile.
I clienti di Padania Acque titolari di utenze domestiche singole o condominiali, così come i proprietari di pozzi privati che scaricano in pubblica fognatura, possono prelevare quotidianamente fino a 8 litri di acqua potabile utilizzando il QR Code associato alla propria utenza.
Il QR Code è riportato sulle bollette, sia in formato cartaceo sia digitale, ed è consultabile anche tramite l’app Acqua Tap. Per le utenze condominiali e per i titolari di pozzi privati, il codice è stato inviato tramite apposita comunicazione postale.
Padania Acque ricorda che tutti i dati relativi alle analisi dell’acqua sono consultabili direttamente presso la casa dell’acqua e online, sul sito di Padania Acque.