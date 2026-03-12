Padania Acque: a Gabbioneta Binanuova è attiva Fonte Oglio

Padania Acque ha attivato un nuovo punto di distribuzione pubblica di acqua potabile nel comune di Gabbioneta Binanuova.

Fonte Oglio, che sorge in via del Patriota, è a disposizione della comunità 24 ore su 24 e fornisce gratuitamente acqua naturale e frizzante refrigerata, trattata con sistemi di filtrazione a carboni attivi e disinfezione a raggi ultravioletti per migliorarne il gusto e garantirne elevati standard di qualità e sicurezza.

Con l’apertura della nuova casa dell’acqua, Padania Acque rafforza il proprio impegno nella promozione di stili di consumo più responsabili, riducendo l’uso di plastica monouso e valorizzando l’acqua del rubinetto come risorsa pubblica, sicura e sostenibile.

I clienti di Padania Acque titolari di utenze domestiche singole o condominiali, così come i proprietari di pozzi privati che scaricano in pubblica fognatura, possono prelevare quotidianamente fino a 8 litri di acqua potabile utilizzando il QR Code associato alla propria utenza.

Il QR Code è riportato sulle bollette, sia in formato cartaceo sia digitale, ed è consultabile anche tramite l’app Acqua Tap. Per le utenze condominiali e per i titolari di pozzi privati, il codice è stato inviato tramite apposita comunicazione postale.

Padania Acque ricorda che tutti i dati relativi alle analisi dell’acqua sono consultabili direttamente presso la casa dell’acqua e online, sul sito di Padania Acque.

