Prende forma "Forte, Fortissimo Club": quattro locali aderiscono al bando del Comune

Si chiama “Forte, Fortissimo Club 2026” la nuova rassegna dedicata alla musica live nei locali cittadini. Il progetto nasce dall’avviso pubblico dell’Ufficio Musica del Comune di Cremona e definisce la programmazione degli eventi dal vivo da marzo a fine maggio. Una rassegna che unisce locali, giovani musicisti e pubblico, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale cittadina e la musica dal vivo.

“12 appuntamenti in quattro locali della città – ha spiegato Luca Burgazzi assessore all’espressività giovanile – che hanno aderito al bando. Un segnale positivo di attenzione verso questo settore. Gli eventi partiranno a metà marzo e arriveranno fino all’inizio della stagione estiva. È una rassegna pensata per sostenere la musica dal vivo al chiuso, un aspetto su cui vogliamo investire anche negli anni futuri, perché fondamentale per una città che vuole definirsi città della musica”.

Una scelta dettata da un’esigenza precisa, che arriva soprattutto dal pubblico più giovane ma non solo.

“Abbiamo rilevato il bisogno di rafforzare l’offerta musicale nei mesi invernali, quando non ci sono eventi all’aperto. In città ci sono operatori e locali che propongono musica live gratuita, aperta a tutti, e abbiamo voluto sostenere questo impegno, anche per valorizzare il lavoro dei giovani artisti, che necessitano di un’attenzione particolare”.

Quattro realtà cittadine sono state selezionate per ospitare i concerti, con proposte rivolte specificamente al pubblico under 25.

“Hanno partecipato Le Scuderie del Fico, Pedavena, Mob Club e il circolo Arcipelago. Sono realtà diverse, con generi diversi, riunite però da una linea comune: una proposta musicale dedicata agli under 25, un pubblico che oggi ha poche occasioni e che vogliamo sostenere”, conclude Burgazzi.

