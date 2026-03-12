Rfi, Piloni: "Avanti col il progetto del raddoppio Cremona-Olmeneta"

“RFI ha concluso lo sviluppo dei contenuti tecnici del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP) per il raddoppio ferroviario della tratta Cremona–Olmeneta e della tratta San Zeno–Olmeneta, un passaggio importante per un’infrastruttura attesa da tempo dal territorio cremonese” a darne notizia è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, che ha ricevuto la risposta all’interrogazione presentata in gennaio e ora chiede di accelerare il percorso per arrivare alla realizzazione dell’opera. Si tratta di un passaggio significativo perché consente di definire in modo più chiaro le possibili soluzioni progettuali per il potenziamento di una linea ferroviaria strategica per il nostro territorio”.

“L’azienda – prosegue il consigliere dem – ha però comunicato che sono in corso ulteriori valutazioni, anche in relazione al rapporto tra queste opere e il raddoppio della Brescia–San Zeno, per il quale è già stato redatto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). L’obiettivo è arrivare al perfezionamento formale del DocFAP e alla definizione del relativo quadro economico”.

“Una volta completato questo passaggio – fa sapere il consigliere – RFI trasmetterà il documento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai fini dell’inserimento dell’opera nel Contratto di programma”.

“È fondamentale che questo percorso prosegua senza rallentamenti – sottolinea Piloni –. Il raddoppio di questa tratta è un intervento atteso da anni e rappresenta un passaggio decisivo per migliorare il servizio ferroviario e rafforzare i collegamenti tra Cremona, Brescia e il resto della Lombardia”.

“Dopo la finalizzazione del documento – conclude Piloni – sarà importante organizzare un momento di confronto con i territori, come già avvenuto recentemente per i progetti di fattibilità tecnica ed economica, per illustrare nel dettaglio le soluzioni individuate e i prossimi passi”.

© Riproduzione riservata