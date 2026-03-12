Viaggio della Memoria 2026: studenti verso Norimberga e campo di Flossenburg

Un viaggio che richiede una lunga preparazione, di almeno un anno. È il Viaggio della Memoria 2026 che coinvolge oltre 500 studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Cremona, aderenti al progetto “Essere cittadini europei. Percorsi per una memoria europea attiva” che, quest’anno, avrà come meta Norimberga e il campo di concentramento di Flossenburg. A Crema, nella Sala Alessandrini e a Cremona, nell’Aula Magna dell’IIs Torriani, si è tenuto un incontro formativo per gli studenti che parteciperanno al viaggio, sul tema dell’uso delle immagini nella propaganda nazista.

“Questo è il penultimo incontro che facciamo – ha detto Ilde Bottoli, Responsabile Progetto Essere Cittadini Europei -. Poi ci sarà la mostra dei lavori dei ragazzi e le loro presentazioni, prima della partenza. Il viaggio prevede la visita a Norimberga, un luogo molto importante perché non solo è stata una delle città più care al Führer e quindi fortemente nazista, segnata pesantemente dall’architettura nazista, ma è stata la città del processo di Norimberga e della nascita dei diritti umani. L’altra tappa è il campo di Flossenburg, campo soprattutto per oppositori politici, che è stato tra i più crudeli. Era un campo per l’eliminazione tramite il lavoro”.

La professoressa Elena Moscone, Ordinaria di Storia del Cinema dell’Università di Pavia, partendo dai contributi cinematografici di ieri e di oggi, ha mostrato come le immagini siano uno strumento potente di narrazione che offre suggerimenti e possibilità di interpretazione anche dell’epoca presente.

“Parleremo di Norimberga – ci spiega la prof.ssa Elena Moscone – e della produzione cinematografica che si è occupata in particolare di questo evento. Siccome ci sono molti film e documentari che sono usciti dal 1947 ad oggi, li ripercorreremo a ritroso, però cercando di individuare in che modo le varie epoche storiche hanno riflettuto e riflettono su questo evento che ha segnato la storia”.

