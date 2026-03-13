Antonio Ornano al teatro Ponchielli il 18 marzo con "(In)grato"

Dopo il successo dello spettacolo “Maschio caucasico irrisolto” che per due anni ha girato i teatri italiani, arriva al Ponchielli mercoledi 18 marzo alle ore 21 il nuovo show di Antonio Ornano dal titolo “(In)grato”.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13) e online sulle piattaforme vivaticket e ticketone.

Lo spettacolo tratta il tema di un’epoca di “ricette per la felicità” in cui tutti pare facciano a gara nel mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti. C’è chi resta in bilico e magari decide di praticare una genuina ingratitudine, giusto per fare un bagno nella realtà, per guardare con ironia, leggerezza e misericordia la splendida fallibilità di tutti gli esseri umani, perché sbagliano anche i migliori, e quando capita ne siamo felici.

BIGLIETTI

Platea € 35 + prevendita

Palchi Centrali € 32,00 + prevendita

(dal palco 8 al 13 Ordine – SX e DX di I II III ordine e palco reale)

Palchi Laterali € 29,00 + prevendita

(dal palco 1 al 7 Ordine – SX e DX di I II III ordine)

Galleria Numerata € 25,00 + prevendita

Loggione Numerato € 20,00 + prevendita

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