Ultime News

13 Mar 2026 Leadership femminili, tra storie e sfide vinte: confronto tra imprenditrici e studenti
13 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili
13 Mar 2026 Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato
13 Mar 2026 Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo
13 Mar 2026 "Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio
Video Pillole

Armuzzi “IA fondamentale nella diagnostica delle malattie croniche”

ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista della strumentazione diagnostica e del monitoraggio possiamo dire che l’intelligenza artificiale è ormai arrivata nel campo della radiologia e dell’endoscopia. Si stanno sviluppando anche chatbox che consentono di avere sintesi di ciò che il paziente ha vissuto nelle settimane precedenti alla visita, così da disporre di un report utile a conoscere meglio le problematiche. Questo è molto utile perché le malattie croniche richiedono molto tempo per il monitoraggio e queste strumentazioni permettono di ottimizzarlo». Lo ha detto il professor Alessandro Armuzzi, presidente eletto della European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), professore ordinario di Gastroenterologia e direttore dell’IBD Center presso Humanitas Research Hospital e Humanitas University, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.

(Fonte video: Urania TV)

