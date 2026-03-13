Ultime News

13 Mar 2026 Leadership femminili, tra storie e sfide vinte: confronto tra imprenditrici e studenti
13 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili
13 Mar 2026 Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato
13 Mar 2026 Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo
13 Mar 2026 "Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio
Nazionali

Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince prima serata con il 20,7%

(Adnkronos) –
‘Don Matteo 15’ ha vinto la prima serata di ieri, 12 marzo, con il 20,7% di share. La fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato allo schermo 3.465.000 telespettatori. Su Canale 5 il serial turco ‘Forbidden Fruit’ ha intrattenuto 1.987.000 telespettatori, pari al 14,1%. Su La7 ‘Piazzapulita’ ha totalizzato 982.000 telespettatori e il 7,5%. Su Rete 4 ‘Dritto e rovescio’ ha radunato 885.000 telespettatori, pari al 7,1%. Su Rai3 ‘Splendida cornice’ ha segnato 1.050.000 telespettatori e il 6%. 

Su Italia 1, ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’ è stato visto da 809.000 telespettatori, pari al 5,6%. Su Rai2 ‘Ore 14 sera’ ha raggiunto 672.000 telespettatori e il 5%. Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ ha intrattenuto 615.000 telespettatori, pari al 3,8%. Infine, su Tv8 ‘Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland’ ha ottenuto 387.000 telespettatori e il 2%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.819.000 telespettatori e il 23%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.292.000 telespettatori (21,3%), mentre ‘Affari Tuoi’ ha conquistato 4.806.000 telespettatori e il 22,7%.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...