Bonaccorti, l’agente Quattrini: “Enrica e la figlia Verdiana due corpi e un’anima”

(Adnkronos) – “Il sorriso non lo nascondeva mai”. Andrea Quattrini, agente storico di Enrica Bonaccorti, ha ricordato oggi la sua amica e cliente in collegamento con La volta Buona direttamente dalla camera ardente, nella clinica Ars Medica a Roma dove la conduttrice si è spenta ieri all’età di 76 anni.

“Lei è stata una grande amica, la conoscevo da quasi 15 anni. Insieme abbiamo condiviso lotte e tante cose belle. Lei era il buon senso impersonificato. Aveva sempre la direzione giusta in ogni argomento, mai una parola storta per nessuno, mai un commento negativo”, ha aggiunto Quattrini.

Le condizioni di Bonaccorti, racconta l’agente, sono peggiorate nelle ultime due settimane: “Negli ultimi giorni non era più cosciente”. “Io l’ho vista giovedì scorso, si era ripresa dall’operazione e stava già progettando lavori futuri sulla sua autobiografia a cui teneva tantissimo”, ha raccontato Quattrini.

Nonostante Bonaccorti fosse al corrente delle sue condizioni fisiche non aveva perso le speranze: “Non l’ho mai vista rassegnata. Voleva uscire dal letto, tornare a casa e rimettersi presto in sesto”.

L’agente della conduttrice ha poi parlato della figlia Verdiana: “È molto provata, non è riuscita a dire una parola. Sta passando un momento davvero brutto”. In particolare Quattrini sottolinea quanto sia difficile per Verdiana separarsi dal rapporto che aveva con la sua mamma: “Erano due corpi e un’anima”.