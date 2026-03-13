Difesa, la tecnologia Made in Italy al Bedex di Bruxelles

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’eccellenza tecnologica del Made in Italy sbarca nel cuore decisionale dell’Europa. In occasione della prima edizione di BEDEX 2026 (Brussels International Defence Exhibition), la rassegna dedicata ai settori della difesa e della sicurezza in programma fino al 14 marzo, l’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha dato vita a un Padiglione Italia composto da 10 imprese altamente innovative, chiamate a rappresentare il valore industriale del Paese.

