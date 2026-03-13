Ultime News

13 Mar 2026 Leadership femminili, tra storie e sfide vinte: confronto tra imprenditrici e studenti
13 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili
13 Mar 2026 Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato
13 Mar 2026 Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo
13 Mar 2026 "Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio
Video Pillole

Difesa, la tecnologia Made in Italy al Bedex di Bruxelles

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’eccellenza tecnologica del Made in Italy sbarca nel cuore decisionale dell’Europa. In occasione della prima edizione di BEDEX 2026 (Brussels International Defence Exhibition), la rassegna dedicata ai settori della difesa e della sicurezza in programma fino al 14 marzo, l’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha dato vita a un Padiglione Italia composto da 10 imprese altamente innovative, chiamate a rappresentare il valore industriale del Paese.

