Gay “Servono misure contro caro energia”

TORINO (ITALPRESS) – “Il momento è assolutamente drammatico umanamente e anche dal punto di vista degli impatti di costi energetici fuori controllo. Già prima di questo drammatico periodo pagavamo l’energia più dei nostri amici europei, oggi questo divario si amplia ancora. Gli altri Paesi hanno messo in campo delle misure di protezione, noi non ancora, però io sono convinto che questo sia un momento in cui l’Europa deve stare unita, perché vuol dire essere veramente un continente che può fronteggiare le sfide mondiali”. Così il presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay, a margine di un evento sul ‘Rapporto industria e servizi organizzati 2026’ realizzato insieme a Camera di Commercio Torino e Centro di Ricerca e documentazione Luigi Einaudi. “La ricerca vista oggi ci dà una risposta chiara, Torino non ha bisogno di affermare che sa fare industria, è una città industriale, lo è stata negli ultimi dieci anni anche abbracciando il cambiamento, spingendo sull’export che vediamo al 17% e competendo in una maniera molto vivace ed efficiente sui mercati e i prodotti – ha aggiunto Gay – Questa ricerca ci restituisce anche una direzione per il futuro, che vuol dire investire in innovazione di prodotto e sui servizi che funzionano per l’innovazione, rendendo manifesto un fatto per noi chiaro che chiamiamo intelligenza industriale. Prodotto e servizio sono un binomio indissolubile, oggi nell’era dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale, la nostra competizione non solo può continuare, ma può crescere. Quindi si tratta di investire e di guardare insieme la direzione”.

