"Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio

Una messa in scena di portentosa bellezza diretta da Andrée Ruth Shammah. Al Teatro Ponchielli, domenica 15 marzo (ore 20.30), va in scena Il Misantropo in un’edizione fresca e contemporanea che restituisce tutta la forza e l’incanto dei versi di Molière.

Protagonista è Fausto Cabra, un Alceste, qui in costume, scuro, al centro di un mondo popolato da personaggi vestiti nella stessa foggia, ma in colori pastello diversi tra loro, a simboleggiare una società variegata nella forma, omologata però nella sostanza. Accanto a lui una straordinaria compagnia. In scena c’è la disperata vitalità di un uomo solo davanti al potere e ai benpensanti, considerato un pazzo e deriso da tutti, ma in realtà l’unico assennato in grado di cogliere la follia del mondo.

Andrée Shammah firma la regia de Il misantropo di Molière, “una storia d’amore, un amore-possesso, una nevrosi. Un tema moderno come non mai.” Un’edizione fresca dell’opera, un lavoro a sei mani tra Andrée Ruth Shammah, Luca Micheletti e Valerio Magrelli, incentrato sull’elogio semantico della parola e della sua musicalità.

