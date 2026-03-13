Ultime News

LetExpo, Pujia (Mit): “Puntare a misure che stimolino investimenti in logistica”

(Adnkronos) – “Se vogliamo rafforzare il sistema della logistica strategica del Paese, dobbiamo continuare a guardare con attenzione a misure che stimolino gli operatori a investire. Anche in un momento di difficoltà, bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo per trovarsi tra qualche anno all’interno di una strategia diversa”. È l’analisi di Enrico Maria Pujia, Capo dipartimento del Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per le infrastrutture e le reti di trasporto, illustrata nell’ambito della manifestazione fieristica LetExpo 2026, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.  

Ma quale futuro si delinea per i trasporti? Pujia ha ricordato gli interventi degli ultimi anni a sostegno del settore, come “l’Ecobonus, il Marebonus e la riduzione del pedaggio per quanto riguarda il trasporto delle merci per ferrovia”, ma si è anche soffermato sulla complessità del momento caratterizzato da “una visione diversa a livello europeo sulla strategia in corso di definizione” e sulla conseguente necessità di “ragionare con flessibilità, seguendo l’andamento mondiale e la variazione dei costi”. 

“Pensiamo al petrolio – riflette – il prezzo non è raddoppiato, ma ha registrato una percentuale di aumento molto alta rispetto a qualche mese fa. Tutto questo incide sulla produzione, sulle imprese e su tutte le attività”. 

Per un settore dei trasporti efficiente, l’infrastruttura è un nodo cruciale. Pujia fa sapere che “ci sono all’orizzonte progetti strategici: il Terzo Valico di Genova, la Torino-Lione e il raddoppio della linea Verona-Brennero. Sono misure che, tra otto o dieci anni, quando saranno completate, garantiranno una situazione della logistica completamente diversa dall’attuale. Su questo bisogna ragionare – conclude – traguardare una strategia che vada oltre il breve termine per essere competitivi con gli operatori stranieri, come quelli austriaci o svizzeri, che saranno pronti a intervenire nel nostro mercato”. 

