Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo

Il Lions Club Cremona Duomo, sotto la presidenza di Emanuela Zanesi, organizza, con riferimento al Tema di Studio Nazionale Lions per l’anno in corso, La Longevità, una Tavola rotonda dal titolo L’Arte di vivere a lungo: riflessioni tra aspetti culturali e scienza medica.

L’iniziativa è da tempo inserita nel calendario delle manifestazioni di questo anno lionistico ed è programmata per giovedì 19 marzo, alle ore 16.15, nella Sala Conferenze della Società Filodrammatica Cremonese.

La trattazione del tema sarà a carattere multidisciplinare, poiché l’intendimento è presentare l’argomento sotto diversi punti di vista, certamente medico e sociale, ma anche più ampiamente culturale, attraverso prospettive artistiche e religiose.

Il Lions Club Cremona Duomo apre l’iniziativa, oltre che a tutti i Lions Club di Cremona e Provincia, alla cittadinanza, allo scopo di sollecitare una riflessione critica su un tema di rilevante attualità, presentandone anche punti di vista non sempre esplorati. In particolare si ritiene significativo coinvolgere nella partecipazione l’Università della Terza Età e del Tempo Libero “Luigi Grande”-APS, in considerazione della sintonia esistente fra l’argomento trattato e le finalità culturali di questa Istituzione.

La Tavola rotonda, che vedrà come moderatore Emanuela Zanesi nella sua qualità di Presidente del Club organizzatore, prevede la partecipazione di quattro relatori, ciascuno afferente a una specifica area tematica.

Inizierà il professor don Maurizio Lucini, Direttore spirituale del Seminario Vescovile e Incaricato Diocesano Pastorale della Salute, con una relazione sul tema Quando Dio ama iniziare alla fine. La vecchiaia nella Bibbia tra declino e promessa.

Passando all’ambito letterario e all’ampia trattazione che del tema è stata effettuata fin dall’antichità, la professoressa Renata Patria, già docente di Letteratura italiana e di Letteratura Latina e Greca presso il Liceo-ginnasio “D. Manin” di Cremona, Presidente dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero “Luigi Grande”, parlerà del Duplice approccio alla longevità nelle testimonianze letterarie.

Il tema della senilità è stato oggetto di rilevante attenzione anche in ambito artistico, settore nel quale interverrà il professor Rodolfo Bona, Assessore alla Cultura del Comune di Cremona e Storico dell’arte, con una relazione dal titolo L’orizzonte dell’arte: quando invecchiare è una questione di stile.

La trattazione del tema non può che completarsi con l’aspetto medico, inevitabilmente collegato ad aspetti sociali e a ricadute economiche. Ne tratterà il dottor Pietro Cavalli, già Primario di Genetica presso l’Ospedale di Cremona, ora direttore Genetica Medica presso Humanitas Research Hospital di Rozzano, parlando di Quale è il segreto per vivere a lungo? Quanto è importante la genetica? Quanto sono importanti le condizioni ambientali?

