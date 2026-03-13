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Pasini: “Let Expo conferma importanza logistica per Verona”

(Adnkronos) – “LetExpo è un evento eccezionale che io considero fondamentale per la nostra città di Verona, proprio perché Verona vive un presente importante. La logistica è sempre stata essenziale per la città e in questi anni sta vivendo dei cambiamenti notevoli”. Queste le parole di Flavio Massimo Pasini, Presidente della Provincia di Verona, presente all’inaugurazione di LetExpo, la manifestazione fieristica punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. 

E prosegue: “Potrei parlarvi dei corridoi europei, del successo del nostro quadrante Europa, ma preferirei soffermarmi di più sul territorio, sui sindaci dei vari comuni che formano i soci della nostra provincia. In queste terre vengono fatti degli investimenti, e la logistica offre una nuova giovinezza a livello occupazionale e a livello di infrastrutture, ma come tutti gli argomenti c’è un progresso che va subito e soprattutto cavalcato”. 

“Bisogna farsi trovare pronti di fronte a uno sviluppo che va governato – continua Pasini – e che riguarda la sostenibilità dell’ambiente sociale ed economico. LetExpo non è una vetrina, è un luogo importante in cui s’intrecciano i rapporti, dove si vedono persone, dove ci si scambia idee: la Fiera di Verona e la visione strategica di Alis stanno procedendo nella giusta direzione” conclude. 

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