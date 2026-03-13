Ultime News

13 Mar 2026 Leadership femminili, tra storie e sfide vinte: confronto tra imprenditrici e studenti
13 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili
13 Mar 2026 Guidava sbandando: tasso alcolico quattro volte oltre il consentito. Denunciato
13 Mar 2026 Longevità, giovedì 19 marzo tavola rotonda interdisciplinare al Filo
13 Mar 2026 "Il Misantropo" di Molière in scena al Ponchielli il 15 febbraio
Video Pillole

Piemonte, Cipolletta “Manifattura e servizi avanzati un settore unico”

TORINO (ITALPRESS) – “Alla logica del prodotto che è sempre presente e ci vede ancora in prima linea, anche se alcuni comparti come l’automotive stanno segnando un po’ il passo, la creazione di servizi a valore aggiunto legati al prodotto dà una rappresentazione più corretta che è quella del valore della manifattura. Per dare un elemento numerico, su base 100 di valore legato al prodotto, ormai circa 45 è il peso dei servizi aggiunti al prodotto, quindi manutenzione predittiva, formazione e feedback dei consumatori. È una visione più estesa, che del resto i nuovi economisti sollecitano e propongono, quindi l’economia ibrida, è un modo per vedere in maniera più corporate il valore aggiunto della manifattura”. Così il presidente della Camera di Commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, commenta il ‘Rapporto industria e servizi organizzati 2026’ realizzato insieme a Unione Industriali Torino e Centro di Ricerca e documentazione Luigi Einaudi. “Oggi stiamo illustrando un lavoro molto interessante che implica una visione più ampia del concetto industriale – ha aggiunto Cipolletta – Vengono considerati molti più codici Ateco del registro imprese, che vanno a determinare quello che è stato battezzato un nucleo industriale esteso, per dare una presentazione più corretta di quello che è oggi il valore aggiunto della manifattura”.

