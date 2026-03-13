Ultime News

Cronaca

Schianto a Bordolano, due auto nel fosso a bordo strada

di Laura Bosio

Incidente sulla Sp86 a Bordolano: tre persone coinvolte, tra cui un minorenne. Fortunatamente, solo un ferito è stato trasportato in ospedale

La Polizia sul luogo dell'incidente
Pauroso incidente venerdì mattina a Bordolano, dove due auto si sono scontrate lungo la Sp86, finendo poi la propria corsa nel fosso.

Tre le persone coinvolte, tra cui un ragazzino di 12 anni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre gli occupanti delle vetture.

I feriti sono stati medicati sul posto, mentre solo uno di loro è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Dei rilievi del caso si occupa la Polizia Stradale di Cremona, che ha anche gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso, con l’aiuto della Polizia Locale.

© Riproduzione riservata
