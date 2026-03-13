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Cultura e spettacoli

Tanta Robba Festival: per il decennale torna in Lungo Po Europa e sarà ad ingresso gratuito

Dal 2 al 4 luglio, la rassegna celebra dieci anni di musica indipendente a Cremona. Novità nella location, con ritorno al parco in riva al Grande Fiume

Il Tanta Robba Festival del 2025
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Il countdown può iniziare. Con un annuncio che sa di festa e di grande attesa, il Tanta Robba Festival ha svelato le date della sua decima edizione: il 2, 3 e 4 luglio Cremona tornerà ad essere l’epicentro della scena musicale indipendente e non solo, che tornerà in Lungo Po Europa dopo la parentesi alle Colonie Padane.

L’edizione del decennale porta con sé quindi la novità logistica, annunciata sui social media degli organizzatori. “Cambio Location, siamo alla festa, direbbe una nota cantante mascherata che è passata da noi qualche anno fa”: scrivono dal Tanta Robba.

L’ingresso sarà totalmente gratuito: “Prendete nota, prendete ferie, prendete le vostre persone preferite e ditelo anche a loro”, prosegue l’annuncio.

Il festival si prepara così a spegnere dieci candeline con un’edizione che promette di essere “tanta robba”. A parte l’arrivo di TonyPitoni + Tba in programma il 3 luglio, tutti gli altri artisti che comporranno la line-up restano ancora avvolti nel mistero. Ma la curiosità è accesa.

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