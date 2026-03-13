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Unipa, Pasciuta “Sui diritti delle donne ancora strada da fare”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il filo conduttore non poteva che essere l’80esimo anniversario del voto alle donne e con esso del cammino della Costituzione. Ci divideremo tra l’aspetto storico, per ciò che riguarda il cammino dei diritti delle donne fino alla Costituzione, e quello che c’è ancora da fare: siamo convinti che tanto è stato fatto, ma di strada da fare ce n’è ancora molta, anche solo per l’attuazione dei principi previsti dalla nostra Costituzione”. Lo ha detto la prorettrice all’Inclusione, alle Pari opportunità e alle Politiche di genere dell’Università degli Studi di Palermo, Beatrice Pasciuta, a margine della quinta edizione di “Lezione zero – 8 marzo”, organizzata da Unipa in occasione della Giornata internazionale della Donna. xd8/vbo/mca1

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