Il Corpo In Scena, convegno nazionale sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

La città del Torrazzo ha ospitato per la prima volta il convegno nazionale sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione organizzato da Spazio Iris, Nutrimente e Fondazione Bianca Maria Corno, quest’anno con la collaborazione di ASST Cremona e Università Cattolica del Sacro Cuore che sabato ha aperto le porte del Campus Santa Monica ai 200 partecipanti cui si sono aggiunti 400 collegati online.

L’evento si inserisce nella Settimana Lilla, progetto regionale che coinvolge una rete di associazioni e fondazioni di professionisti e genitori in sinergia con le istituzioni, promuovendo attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione. Il tema della quarta edizione era dell’incontro era Il Corpo In Scena, con svariate declinazioni.

È essenziale aggiornare i professionisti sanitari in linea con le ultime linee guida ed evidenze scientifiche, nonché far conoscere alla popolazione l’esistenza di un fenomeno in aumento che riguarda milioni di persone sul territorio nazionale.

L’incontro, ad accesso gratuito, ha registrato anche la presenza di studenti, interessati al confronto fra esperti provenienti da tutta Italia.

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