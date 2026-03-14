La salute è di tutti: in Comune il convegno aperto alla cittadinanza su come invecchiare in salute

Diffondere informazioni scientifiche affidabili su come restare in salute ogni giorno con l’incontro diretto fra cittadini e professionisti del settore: è il convegno promosso sabato dall’Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale a Palazzo Comunale, in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Nel quadro del Decennio dell’invecchiamento in salute 2020-2030 proclamato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i relatori hanno trattato diversi temi come ha sintetizzato Alessandro Morandi, geriatra di Cremona Solidale e professore associato di Geriatria all’Università degli Studi di Brescia, che ha moderato la sessione insieme al Direttore Sanitario dell’ASC Simona Gentile.

Quanto la nutrizione, così l’esercizio fisico è fondamentale, con la canonica camminata 3 volte a settimana per 30 minuti che però non è l’unica attività consigliata.

La salute va intesa non soltanto come assenza di malattia ma anche come benessere psicologico, ha sottolineato Guendalina Graffigna Professore Ordinario di Psicologia dei Consumi e della Salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore, definendo l’importanza del supporto psicologico sia nella promozione della salute sia nella gestione della cura cronica.

Nell’ambito della Settimana del cervello proclamata dal 16 al 22 marzo, Cremona Solidale organizzerà un altro incontro il 20 marzo nella Palazzina Azzolini rivolto agli operatori sanitari, in cui si affronteranno gli interventi di promozione alla salute nel contesto ospedaliero, residenziale, domiciliare.

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