Le 'allucinazioni' dell'IA nell'approfondimento di CR1 "24minuti"

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 in onda della 19:30 condotto da Simone Bacchetta. Sabato la trasmissione si occuperà degli ultimi aggiornamenti sulla guerra del Golfo con l’ex ambasciatore Stefano Stefanini, oggi consulente scientifico dell’Ispi, che spiegherà le strategie dei vari attori coinvolti nel conflitto.

Domenica il tema della puntata sarà l’affidabilità dell’intelligenza artificiale e le sue ‘allucinazioni’. In quali ambiti l’AI è inutile o inefficace o controproducente? Quanto inquina l’AI? Domande che verranno rivolte a Martino Wong, content creator e divulgatore digitale.

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