PD Provincia di Cremona, Rosolino Azzali verso la segreteria: un voto nel segno dell’unità

Seggi elettorali aperti fino alle 17 per ufficializzare quella che è, di fatto, una formalità: l’elezione di Rosolino Azzali come segretario provinciale del PD di Cremona. Al Civico 81 si sono riuniti gli iscritti del partito per l’assemblea provinciale; dopo la relazione del candidato unico e l’intervento del presidente dell’Assemblea Provinciale Gian Carlo Storti, ha preso la parola la segretaria regionale lombarda del PD, Silvia Roggiani: “Non lo vedo come un momento per fare scuola, ma come un momento della nostra comunità. Siamo il PD, facciamo i congressi: può succedere che i segretari, per scelte personali di vita, svolgano il loro ruolo con generosità per una fase della vita e poi lo lascino”.

“A differenza di altri partiti, – puntualizza Roggiani – noi torniamo dalla nostra comunità per chiedere chi debba essere la guida. Questa volta si è trovato di nuovo un accordo all’unanimità e quindi sono molto contenta del fatto che avremo un segretario unitario”.

Il candidato sarà eletto se avrà conseguito almeno il 50% + 1 dei voti, cioè almeno 38 voti favorevoli sui 74 componenti con diritto al voto; da lì partirà un nuovo corso del PD provinciale. A sottolineare il concetto è il segretario cittadino del PD Cremona, Roberto Galletti: “Il lavoro non si è mai fermato. Dopo le dimissioni di Michele Bellini, noi abbiamo continuato a confrontarci sul territorio e, comunque, a lavorare per i cittadini e per le amministrazioni della provincia di Cremona”.

Prosegue Galletti: “Questo è un ulteriore momento di confronto. Il nostro candidato in questo momento unitario è Rosolino Azzali, che noi sosteniamo: sicuramente non è il segretario che ‘chiude’ la questione, ma è necessario che tutto il partito e tutte le persone coinvolte diano un contributo. Ci siamo, siamo ancora in tanti e radicati: abbiamo sicuramente molte idee da esprimere”.

© Riproduzione riservata