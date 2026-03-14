PD Provincia di Cremona, Rosolino Azzali verso la segreteria: un voto nel segno dell’unità
L'assemblea provinciale del PD ha accolto con entusiasmo la candidatura di Azzali, promettendo un'unità che guiderà il partito verso nuove sfide locali
Seggi elettorali aperti fino alle 17 per ufficializzare quella che è, di fatto, una formalità: l’elezione di Rosolino Azzali come segretario provinciale del PD di Cremona. Al Civico 81 si sono riuniti gli iscritti del partito per l’assemblea provinciale; dopo la relazione del candidato unico e l’intervento del presidente dell’Assemblea Provinciale Gian Carlo Storti, ha preso la parola la segretaria regionale lombarda del PD, Silvia Roggiani: “Non lo vedo come un momento per fare scuola, ma come un momento della nostra comunità. Siamo il PD, facciamo i congressi: può succedere che i segretari, per scelte personali di vita, svolgano il loro ruolo con generosità per una fase della vita e poi lo lascino”.
“A differenza di altri partiti, – puntualizza Roggiani – noi torniamo dalla nostra comunità per chiedere chi debba essere la guida. Questa volta si è trovato di nuovo un accordo all’unanimità e quindi sono molto contenta del fatto che avremo un segretario unitario”.
Il candidato sarà eletto se avrà conseguito almeno il 50% + 1 dei voti, cioè almeno 38 voti favorevoli sui 74 componenti con diritto al voto; da lì partirà un nuovo corso del PD provinciale. A sottolineare il concetto è il segretario cittadino del PD Cremona, Roberto Galletti: “Il lavoro non si è mai fermato. Dopo le dimissioni di Michele Bellini, noi abbiamo continuato a confrontarci sul territorio e, comunque, a lavorare per i cittadini e per le amministrazioni della provincia di Cremona”.
Prosegue Galletti: “Questo è un ulteriore momento di confronto. Il nostro candidato in questo momento unitario è Rosolino Azzali, che noi sosteniamo: sicuramente non è il segretario che ‘chiude’ la questione, ma è necessario che tutto il partito e tutte le persone coinvolte diano un contributo. Ci siamo, siamo ancora in tanti e radicati: abbiamo sicuramente molte idee da esprimere”.