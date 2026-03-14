VI Premio Letterario Fabio Moreni: il 21 marzo la cerimonia di premiazione

Il prossimo 21 marzo sarà il momento della verità per i giovani studenti partecipanti alla sesta edizione del Premio Letterario Fabio Moreni; alle ore 16:00 avrà infatti inizio a Cascina Moreni la cerimonia dove verranno proclamati i nomi dei primi tre classificati, all’interno di quindici temi qualificati per la finale, a seguito di valutazione della giuria.

Il Premio si propone come obiettivo fondamentale quello di valorizzare e diffondere tra i giovani l’esempio ed i valori testimoniati da Fabio Moreni, volontario cremonese ucciso il 29 maggio 1993 in Bosnia, nel corso di una missione umanitaria.

48 i temi che la giuria si è fatta carico di valutare, in maniera approfondita, allo scopo di individuare i quindici elaborati ammessi alla serata finale.

I nomi dei quindici autori finalisti:

Aurora Toffa e Cristiana Raluca Matel del Liceo Manin; Anita Cazzalini, Scarpelli Kartika e Giulia Palella del Liceo Racchetti Da Vinci di Crema; Alberto Secchi dell’Istituto Einaudi; Vanessa Pal dell’Istituto Ghisleri; Camilla Carani, Chiara Marchesini e Giacomo Marchi del Liceo Aselli; Gaia Ripari e Agata Bergonzi del Liceo Anguissola; Giulia Donarini dell’Istituto Galileo Galilei di Crema; Teodora Compiani Pirani e Isabella Gerevini del Liceo Vida.

I primi tre classificati finiranno nell’albo d’oro della manifestazione, affisso nella sala polivalente di Cascina Fabio Moreni, e riceveranno un premio in denaro rispettivamente di 300, 200 e 150 euro. All’autore di un quarto tema, scelto dalla giuria per meriti particolari, verrà attribuito un premio speciale di euro 150 intitolato a Sergio Lana, giovane volontario assassinato nel corso della stessa missione durante la quale perì Fabio Moreni.

I restanti studenti saranno considerati classificati ad ex aequo, ricevendo un premio di 100 euro ciascuno. Ai tutti i finalisti verrà inoltre rilasciato un diploma di merito.

Alla cerimonia parteciperà Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona, ente che storicamente patrocina l’evento e Maria Guarino, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, grazie alla cui collaborazione viene svolta la manifestazione. Interverrà inoltre Franca Lana, per la consegna del premio intitolato al figlio Sergio.

Le giovani attrici cremonesi Maddalena Parma e Francesca Poli leggeranno brani dei temi finalisti.

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