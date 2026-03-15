Cremona tra i 141 comuni premiati a Roma dalla onlus Plastic Free

C’è anche Cremona tra i 12 Comuni lombardi (141 in tutta Italia) premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica.

Alla cerimonia che si è svolta al teatro Olimpico è stato trasmesso anche un videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali nel contrasto all’inquinamento da plastica e l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nella tutela del territorio. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, mentre un messaggio è giunto dal presidente ANCI Gaetano Manfredi.

“Questo riconoscimento ci fa molto piacere – commenta l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali – anche perché chi ce lo ha assegnato è una associazione che ha una copertura nazionale. Si aggiunge ad altri riconoscimenti che evidenziano quanto Cremona sia virtuosa da un punto di vista della gestione della raccolta differenziata e della raccolta dei rifiuti. Ricordiamo che abbiamo una raccolta differenziata che va oltre l’80% e ben oltre la media nazionale e la media regionale, quindi un comportamento da parte della maggior parte dei cittadini, assolutamente virtuoso, che ci consente anche di avere risultati molto importanti. Un riconoscimento che ha un valore più che altro morale, ma che rende anche l’idea dell’impegno di Plastic Free a livello locale”.

“Più la raccolta differenziata è alta, più diminuisce il costo dello smaltimento”, aggiunge Pasquali. “Ci sono chiaramente costi di gestione che sono fissi, però queste cose dimostrano che se c’è una buona gestione, qualche risultato buono, anzi più che buono, si può ottenere da diversi punti di vista”.

I 12 riconoscimenti giunti in Regione confermano “la crescente attenzione delle amministrazioni locali della Lombardia verso la tutela ambientale e la promozione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti”, affermano da Plastic Free Onlus, I Comuni premiati sono: Bergamo (2 tartarughe), San Felice del Benaco (BS, 2), Lipomo (CO), Cremona Lomagna (LC), Borgo Virgilio (MN), Lissone (MB, 2), Vimercate (MB), Cassina de’ Pecchi (MI), Cernusco sul Naviglio (MI, 2), Milano (2) e Pavia (2).

“Siamo orgogliosi dei Comuni che hanno intrapreso per la prima volta questo percorso e di quelli che si confermano dagli anni precedenti – dichiarano Matteo Bignardi, referente regionale Plastic Free Lombardia, e Raul Rocher, vice referente regionale –. Tutti questi territori dimostrano come la collaborazione tra amministrazioni locali, volontari e cittadini possa generare risultati concreti nella tutela dell’ambiente. Una menzione speciale va a Pavia, premiata per la quinta volta su cinque edizioni, segno di un impegno costante e strutturato nel tempo”.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre riconosciuto l’impegno di Raul Rocher, premiato come referente Plastic Free che nel 2025 ha organizzato il maggior numero di clean up in Italia, a testimonianza del grande lavoro svolto sul territorio lombardo per coinvolgere cittadini e comunità locali nelle attività di sensibilizzazione e pulizia ambientale.

“Quest’anno registriamo una crescita del 15% dei Comuni premiati, segno di una sensibilità ambientale sempre più diffusa. Basti pensare che nel 2022 erano appena 49, mentre oggi sono 141 – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Ma il dato più importante riguarda l’impatto concreto delle nostre azioni: grazie al sostegno delle amministrazioni e all’impegno dei nostri oltre 250mila volontari, siamo riusciti a rimuovere più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Il valore più grande resta proprio l’impegno quotidiano delle comunità locali: ispirare le persone a fare la propria parte è fondamentale, perché piccoli gesti individuali, sommati tra loro, possono generare un cambiamento reale nella tutela dell’ambiente e nella cura dei territori”.

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