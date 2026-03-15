Cremona&Bricks chiude con migliaia di visitatori e premi alle scuole

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione l’edizione 2026 di Cremona&Bricks, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti nazionali più attesi dagli appassionati del mondo LEGO®.

Organizzata da CremonaFiere in collaborazione con l’Associazione Cremona Bricks, la manifestazione ha incantato grandi e piccini con l’intramontabile fascino dei mattoncini; particolarmente apprezzate dal pubblico sono state le aree dedicate al gioco libero, tra le più frequentate dell’intera manifestazione.

Qui centinaia di bambini hanno costruito senza schemi né limiti alla fantasia, collaborando spontaneamente tra loro e dando vita a piccole “squadre” di costruttori. Un’esperienza che ha trasformato il gioco in un momento di condivisione, cooperazione e socialità, dimostrando il valore educativo della costruzione creativa.

Preziosa, soprattutto in queste aree, la collaborazione delle studentesse e degli studenti del Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” che hanno contribuito ad accompagnare i più piccoli nelle attività di costruzione, arricchendo l’esperienza educativa dell’evento.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione registrata in questa quinta edizione», commenta Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere. «Cremona&Bricks si conferma un evento capace di coinvolgere non solo gli appassionati, ma l’intera comunità, creando un forte legame tra la fiera, la città e il territorio. Uno degli obiettivi del consiglio era di integrarsi sempre di più con il territorio e far vivere la fiera inseme a collaborazioni come quella di Cremona Bricks. Creare un evento così significa, tra l’altro, vedere famiglie, scuole e giovani collaborare e divertirsi insieme e questo è il segnale più bello del valore di questa manifestazione».

Accanto alle zone di gioco, il pubblico ha potuto esplorare un ricco percorso espositivo con grandi diorami e opere originali realizzate dai migliori costruttori, oltre a spettacoli, performance, sfilate e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia in compagnia dei personaggi delle più amate saghe fantasy, da Harry Potter a Star Wars.

Grande coinvolgimento anche per la fase finale dei due contest realizzati nella cornice di Cremona&Bricks. Il contest fotografico “Crea-attiva-mente”, promosso dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, ha raccolto oltre 120 fotografie in gara e premiato 12 diversi vincitori, valorizzando categorie che hanno spaziato dal partecipante più giovane al più anziano, dal concorrente più lontano alla fotografia più spiritosa, fino alla costruzione più realistica, più green e più creativa, al messaggio più significativo sul tema della pace e dell’inclusione, al miglior scatto e alla foto più amata dal pubblico attraverso la giuria popolare.

Grande interesse anche per il contest scuole “Progetta una lezione STEM con LEGO® Education”, che ha coinvolto sei classi di scuole primarie e secondarie provenienti dalle province di Cremona, Milano e Verona con progetti originali e tecnologicamente sofisticati.

I vincitori della quinta edizione del contest sono:

• Primo posto alla classe 2A dell’I.C. Lorenzi di Fumane (VR) con “La macchina autonoma a guida cromatica con sistema multisensore anticollisione”

• Secondo posto ex aequo alla classe 1C dell’I.C. Scialoia di Milano con “L’Orchestra robotica” e alla classe 1D dell’I.C. Diotti di Casalmaggiore con “La giostra al Luna Park”

• Terzo posto ex aequo alla classe 3B della scuola secondaria di I grado VIDA dell’I.C. Cremona Tre con “Brain-Lab”, alla classe 5A della scuola primaria Stradivari dell’I.C. Cremona Tre con “Storytelling robotico” e alle classi 5A e 5B della scuola primaria Capra Plasio dell’I.C. Cremona Uno con “Giochi con Lego® Spike”.

L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con nuove idee e nuove costruzioni.

© Riproduzione riservata