Restauro del municipio: a Gadesco Pieve Delmona pronto un progetto da mezzo milione

I fondi sono ancora da ricercare, magari sperando in qualche bando futuro, ma il progetto tecnico è già pronto per essere attuato.

È quello che riguarda la ristrutturazione e il restauro conservativo del palazzo municipale del Comune di Gadesco Pieve Delmona, approvato dalla Giunta guidata dal Sindaco Chiara Uggeri con la delibera numero 13 dello scorso 5 marzo.

I lavori allo stabile, situato in via Roma in località Ca’ de’ Mari e vicino alla trafficatissima via Mantova, costeranno circa 500mila euro.

Nel concreto, tra gli obiettivi individuati dall’amministrazione troviamo la sistemazione della copertura dell’immobile con l’installazione della cosiddetta “linea vita” – sistema anticaduta essenziale per la sicurezza -, il restauro delle murature (della facciata, dell’edicola e delle pitture presenti) e quello del “corpo” che ospita l’archivio.

Entrando nello specifico, i lavori in sé pesano per circa 345mila euro, a cui vengono aggiunti gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), le spese tecniche, gli imprevisti e l’IVA.

Tre i lotti in cui si ipotizza di distribuire il cantiere: nel primo si andrebbe ad intervenire sul tetto e sul sottogronda, oltre che sulle murature della facciata e sulla torricella; in una seconda tranche toccherebbe all’intonaco a bugne e alle pietre mentre nell’ultima parte al condotto ventilato perimetrale, all’archivio ai corpi tecnologici minori.

Il progetto, approvato in linea tecnica, è stato redatto dagli architetti Mario Scaramuzza e Vania Zucchetti; ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza lo scorso novembre.

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