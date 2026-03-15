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Politica

Rosy Bindi a Cremona il 17 marzo per spiegare le ragioni del No al referendum

A teatro Monteverdi, insieme al sindaco Virgilio, al magistrato Dinoia e ad altri esponenti del mondo politico e sindacale

Rosy Bindi
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Ultima settimana di campagna referendaria e a Cremona, a Teatro Monteverdi in via Dante Alighieri 149, martedi 17 marzo alle ore 21 arriva Rosy Bindi per spiegare le ragioni del no.

Già Ministra della Sanità e delle Politiche per la Famiglia e Presidente della Commissione Parlamentare Anti-mafia, Rosy Bindi dialogherà con sindaco di Cremona Andrea Virgilio, con il magistrato Alessio Dinoi, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Cremona; Valentina Cappelletti segretaria Generale CGIL Lombardia; Giancarlo Corada, portavoce Comitato Cremonese ‘Società Civile per il No’ e
Presidente ANPI Cremona.

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