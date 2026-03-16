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Antonelli torna in Italia e ringrazia Sinner e Tomba: “Sorpreso dalla dedica di Jannik, Alberto è leggenda”

(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli rientra in Italia dopo la sua domenica da sogno, resa indimenticabile dal trionfo nel Gran Premio di Cina. La sua prima vittoria in Formula 1. Il pilota bolognese è atterrato oggi, lunedì 16 marzo, all’aeroporto Marconi di Bologna e ha raccontato le sue emozioni. “Sono stato sorpreso dalla dedica di Sinner dopo Indian Wells – ha detto ai microfoni di Sky Sport – l’ho apprezzato molto e l’ho ringraziato, è stato molto carino”.  

Antonelli ha anche risposto a distanza al mito dello sci azzurro Alberto Tomba, bolognese come lui, che ha raccontato di volerlo conoscere: “Alberto è una leggenda, i miei genitori mi parlano spesso delle sue imprese e sarebbe bello poterlo incontrare”. 

Il pilota della Mercedes ha poi parlato dei complimenti di Lewis Hamilton, che ieri ha centrato il suo primo podio con la Ferrari: “Il suo entusiasmo nei miei confronti è stato veramente bello. Mi ha sempre supportato da quando sono arrivato in Mercedes, abbiamo un bellissimo rapporto ed è speciale. La Ferrari è la Ferrari ed è immensa, ma anche tifare Mercedes e per me non sarebbe male”.  

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