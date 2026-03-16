Campus Salute a Los Angeles, prevenzione al servizio della comunità italiana





LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Campus Salute approda a Los Angeles, dopo le tappe di New York e Detroit, consolidando negli Stati Uniti il format italiano dedicato alla promozione della cultura della prevenzione e degli stili di vita sani. L’iniziativa si è svolta attraverso incontri informativi e screening diagnostici, con l’obiettivo di diffondere il know how dei professionisti italiani negli USA insieme a una maggiore consapevolezza sui temi della salute.

Il progetto è promosso da Campus Salute, presieduto da Pasquale Antonio Riccio, in collaborazione con LILAA e ilNewyorkese con il coinvolgimento di partner locali e le diverse realtà impegnate nel sociale.

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