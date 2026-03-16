Corso gratuito di bicicletta per le donne, bene il primo turno di lezioni

Prima nella cornice del parco Colonie Padane e poi via verso gli argini di Po: pedalano con soddisfazione le partecipanti al corso gratuito di bicicletta rivolto alle donne organizzato a Cremona nel progetto Io Pedalo promosso da Cooperativa Cosper in collaborazione con il settore Politiche Educative del Comune, Legambiente, Fiab e sostenuto da Regione Lombardia.

Il primo turno si è svolto con successo a marzo, insegnando da zero o aiutando a riprendere confidenza con le due ruote, utilizzando i mezzi più idonei per iniziare messi a disposizione da La Gare des Gars. Oltre alla pratica, gli educatori hanno trattato anche la teoria relativa agli spostamenti in ambito urbano e la manutenzione.

Felici le partecipanti, che durante le lezioni hanno stretto nuove amicizie e attraverso la bicicletta potranno essere più autonome nelle attività quotidiane. Per loro è stata inoltre l’occasione di fare sport nella natura, scoprendo le aree nei dintorni del Grande Fiume. Un secondo turno del corso è previsto ad aprile, per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Ciclofficina di via Dante.

© Riproduzione riservata