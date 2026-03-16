Corso gratuito di bicicletta per le donne, bene il primo turno di lezioni
Si è concluso a Cremona il primo turno del corso gratuito di bicicletta rivolto alle donne promosso da Cooperativa Cosper, che tornerà ad aprile con un altro ciclo di lezioni
Prima nella cornice del parco Colonie Padane e poi via verso gli argini di Po: pedalano con soddisfazione le partecipanti al corso gratuito di bicicletta rivolto alle donne organizzato a Cremona nel progetto Io Pedalo promosso da Cooperativa Cosper in collaborazione con il settore Politiche Educative del Comune, Legambiente, Fiab e sostenuto da Regione Lombardia.
Il primo turno si è svolto con successo a marzo, insegnando da zero o aiutando a riprendere confidenza con le due ruote, utilizzando i mezzi più idonei per iniziare messi a disposizione da La Gare des Gars. Oltre alla pratica, gli educatori hanno trattato anche la teoria relativa agli spostamenti in ambito urbano e la manutenzione.
Felici le partecipanti, che durante le lezioni hanno stretto nuove amicizie e attraverso la bicicletta potranno essere più autonome nelle attività quotidiane. Per loro è stata inoltre l’occasione di fare sport nella natura, scoprendo le aree nei dintorni del Grande Fiume. Un secondo turno del corso è previsto ad aprile, per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Ciclofficina di via Dante.