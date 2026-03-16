I cremonesi Giacomo e Tommaso Ruggeri firmano la colonna sonora del film "Per un po'"

C’è una doppia firma cremonese nel film “Per un po‘”, pellicola drammatica ispirata ad un romanzo autobiografico del cantautore e compositore Niccolò Agliardi, nelle sale dallo scorso 26 febbraio: è quella dei fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri, che del lungometraggio hanno curato la colonna sonora.

Giacomo Ruggeri è un chitarrista e compositore nato nella città del Torrazzo nel 1988; dopo alcuni anni tra il CPM e l’Accademia del Suono di Milano, si è diplomato in Chitarra Jazz al Conservatorio “Boito” di Parma.

Per lui si tratta di una nuova tappa di una lunga collaborazione con lo stesso Agliardi, con cui ha partecipato anche a progetti di successo come “Braccialetti Rossi“, fiction cult targata Rai.

Ha suonato inoltre con artisti di successo, del calibro di Ornella Vanoni e Dargen d’Amico.

Tommaso, classe ’92, è invece batterista, diplomatosi come il fratello al Conservatorio di Parma.

E’ compositore di diversi brani come “Non Vale Tutto”, “Io non Ho finito”, “Resto”. Sempre con Agliardi, ha realizzato diverse colonne sonore per Fiction e Film: “Braccialetti Rossi”(2013/2016), “Nove Lune e Mezza” (2018), “Ostaggi” (2021).

Ora, dopo fiction e progetti televisivi, la loro musica e la loro arte tornano sul grande schermo, con un film firmato dal regista Simone Valentini.

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