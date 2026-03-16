Il Kazakistan sceglie il futuro nel referendum per la nuova Costituzione





ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Con un’affluenza di oltre il 73 per cento i cittadini del Kazakistan hanno scelto la via del futuro nel referendum sulla nuova Costituzione del Paese. Ai seggi si sono presentate famiglie con bambini, giovani al primo voto e anziani. Un’atmosfera di festa sottolineata dai canti in costume nazionale nelle postazioni di voto, che hanno sottolineato l’importanza di una votazione storica per il Paese che un tempo faceva parte dell’Unione sovietica.

I risultati saranno disponibili tra circa 7 giorni, vista la vastità del territorio, ma i primi exit poll vedono già il sì vincere con circa l’87%.

La nuova Costituzione nasce per iniziativa del presidente Kassym-Jomart Tokayev e prevede modifiche all’assetto politico, ma anche un focus sull’economia, sui diritti fondamentali e lo Stato si diritto. Secondo molti commentatori internazionali la nuova carta costituzionale consentirà una migliore cooperazione internazionale, compresa quella con gli Stati Uniti.

La riforma costituzionale può agevolare, secondo gli osservatori, anche la crescita degli investimenti stranieri, inclusi quelli italiani. E anche l’Europa guarda alle riforme di Astana con interesse.

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