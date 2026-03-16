Il Po cresce a Cremona dopo le piogge: livelli in aumento

Le piogge intense che hanno colpito nelle ultime ore il Nord Italia hanno fatto aumentare il livello del fiume Po anche a Cremona. Dove non sussiste a ora nessuna fase critica. L’innalzamento del fiume è stato rapido e monitorato costantemente dall’Aipo: il livello del fiume è passato da i -6 di domenica mattina ai -1,587 di lunedì mattina.

Negli ultimi anni i sistemi di monitoraggio idrometrico e meteorologico hanno permesso di migliorare la capacità di previsione e di gestione delle eventuali emergenze legate alle piene.

Al momento, nel tratto di Cremona la situazione non desta particolare allarme, ma resta sotto osservazione.

Le previsioni meteorologiche indicano che il livello del fiume potrebbe ancora aumentare leggermente nelle prossime ore, prima di iniziare una fase di stabilizzazione e successiva diminuzione.

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