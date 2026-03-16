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Latrofa “Al porto di Civitavecchia in corso diversi progetti strutturali”

VERONA (ITALPRESS) – “In questo momento a Civitavecchia abbiamo diversi progetti strutturali, il prolungamento dell’antemurale, il grande progetto della elettrificazione delle banchine, quindi 81 milioni di euro di investimento nel cold ironing e l’apertura della nuova imboccatura a sud che permetterà di realizzare un vero e proprio marina yachting. Con questo, anche il primo tentativo italiano di creare un hydrogen valley all’interno del nostro Interporto”. A dirlo Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.
f27/fsc/gsl

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