Materna S. Giovanni: si impara inglese, spagnolo e musica

Il corso di yoga tenuto dall’istruttrice riconosciuta da Coni Patrizia Beltrami è terminato alla scuola materna San Giovanni di Croce di Castelvetro Piacentino: vi hanno partecipato tutti i bimbi delle sezioni dell’infanzia dai 3 ai 5 anni. Un modo per la struttura per alimentare la motricità dei bimbi, per sviluppare l’educazione del corpo, per consentire lo sfogo dei loro impulsi più aggressivi in modo innocuo e formare la loro emotività. Vengono assunti dai bimbi alcune posture specifiche che richiamano il profilo di alcuni animali, imitati i loro versi e nell’ultima lezione la maestra Patrizia ha fatto sperimentare loro anche il suono delle campane tibetane.

Al via poi i corsi di inglese e spagnolo tenuti entrambi da Don Massimiliano Camporese, il primo come insegnante madrelingua essendo stato per vent’anni preside di una importante scuola nel Michigan. Don Massimiliano da quest’anno ha poi voluto introdurre anche lo spagnolo appreso nei suoi periodi di approfondimento e preghiera nei paesi sudamericani.

E per completare tutta la formazione arriva poi il corso di musica tenuto dal maestro Mecatti che anche l’anno scorso ha entusiasmato i bimbi.

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