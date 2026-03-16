Per il pranzo della domenica arrosto... di nutria. La provocazione del sindaco

Sembrava un’altra delle sue provocazioni e invece no: anche stavolta è tutto vero. L’ha fatto di nuovo: il sindaco di Gerre de’ Caprioli, Michel Marchi, insieme alla sua famiglia ha preparato un pranzo della domenica a base di arrosto di nutria, con tanto di video per documentare le fasi della preparazione, pubblicato sui suoi profili social.

Da tempo Marchi propone il consumo della nutria come alimento, indicandolo come una possibile soluzione per eradicare il roditore che tanti danni provoca alle nostre campagne e per cui enti e istituzioni si sono mossi senza però trovare, di fatto, una vera risposta.

La prima volta di Marchi, almeno quella documentata, risale al 2018, quando Chef Rubio arrivò a Cremona per il programma TV Camionisti in Trattoria. Questa sua “passione”, se così si può definire, è stata anche recentemente messa nero su bianco nel suo libro “Un sindaco in cucina”.

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