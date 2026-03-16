Piemonte, Cirio “Obiettivo rendere più facile la vita dei nostri cittadini”

TORINO (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo presentato i risultati del primo tempo del nostro lavoro, con i cittadini del Piemonte avevamo l’impegno di rendere loro la vita più facile. In questi giorni abbiamo in approvazione in consiglio regionale una legge, forse una delle più belle che abbiamo fatto, che toglie quaranta leggi non più attuali e importanti per la vita del nostro Piemonte, perché magari riferite a emergenze o situazioni che oggi non ci sono più. Quaranta leggi in meno, trenta commi in meno, quindi quaranta occasioni in meno per rovinare la tranquillità della vita di un cittadino o complicare la vita di un’azienda. Questo è lo spirito con cui affrontiamo oggi il secondo tempo, insieme a noi ci sono le tre università piemontesi, i comuni d’Italia e del Piemonte, le province, perché semplificare vuol dire anche aumentare il Pil, cioè la ricchezza e la produttività”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla cerimonia di presentazione del disegno di legge “Semplifica Piemonte” oggi al Grattacielo Piemonte di Torino.

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