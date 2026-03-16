Cronaca
Polveri sottili rientrate entro i limiti, revocate le misure temporanee antismog
Da ieri, domenica 15 marzo, Pm10 scese sotto la media dei 50 microgrammi al metro cubo nelle centraline provinciali della rete Arpa
Migliora la situazione dell’aria. dati registrati venerdì 13 marzo da Arpa Lombardia hanno evidenziato concentrazioni medie di PM10 inferiori alla soglia di 50 µg/m³ nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza.
Considerate le previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in questi territori, da ieri domenica 15 marzo sono state disattivate le misure temporanee di primo e secondo livello che erano state introdotte la settimana scorsa per l‘alto livello di Pm10.
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