Polveri sottili rientrate entro i limiti, revocate le misure temporanee antismog

Migliora la situazione dell’aria. dati registrati venerdì 13 marzo da Arpa Lombardia hanno evidenziato concentrazioni medie di PM10 inferiori alla soglia di 50 µg/m³ nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza.

Considerate le previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in questi territori, da ieri domenica 15 marzo sono state disattivate le misure temporanee di primo e secondo livello che erano state introdotte la settimana scorsa per l‘alto livello di Pm10.

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