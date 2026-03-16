Trump e la reazione al report degli 007: “Mojtaba Khamenei probabilmente è gay”

(Adnkronos) –

“Presidente, probabilmente Mojtaba Khamenei è gay”. Donald Trump, nei briefing quotidiani alla Casa Bianca sulla guerra contro l’Iran, ha ricevuto questa comunicazione dall’intelligence degli Stati Uniti. L’orientamento sessuale della 56enne nuova Guida Suprema di Teheran, ferita nei primi raid di Israel e Usa e nominata dopo l’uccisione del padre Ali Khamenei, è stata oggetto di una riunione la scorsa settimana, secondo la ricostruzione proposta dal New York Post. Il quotidiano americano, sulla base delle informazioni fornite da due fonti di intelligence e da una persona vicina alla Casa Bianca, ha reagito in maniera plateale: prima è rimasto sorpreso, poi è esploso in una fragorosa risata. Il presidente non è stato l’unico ad accogliere così l’informazione. Secondo il Post, un funzionario di alto livello “non ha smesso di ridere per giorni”. Le informazioni sono giudicate credibili dalle agenzie di intelligence, afferma il Post, che non attribuiscono la diffusione dei rumors ad una presunta volontà di delegittimare il nuovo leader spirituale della repubblica islamica.

L’articolo non giudica infondate le voci relative a relazioni omosessuali che avrebbero coinvolto Mojtaba Khamenei. Il quotidiano sottolinea che le agenzie di spionaggio statunitensi non hanno prove fotografiche , ma evidenzia che le informazioni riportate provengono in origine da “una delle fonti più protette che il governo possiede”. L’orientamento sessuale della nuova Guida Suprema sarebbe sotto i riflettori dell’intelligence americana da circa 2 anni, dallo schianto dell’elicottero in cui ha perso la vita l’allora presidente Ebrahim Raisi, ritenuto tra i favoriti per raccogliere l’eredità di Ali Khamenei. La vita privata di Mojtaba Khamenei è stata oggetto di un’informativa dal Dipartimento di Stato all’ambasciata statunitense a Londra nel 2008 e poi resa pubblica da WikiLeaks. Il 56enne si sarebbe sottoposto in passato nel Regno Unito a terapie per impotenza prima di sposarsi in età avanzata per le convenzioni iraniane – attorno ai 30 anni – e di avere figli. Negli attacchi che hanno colpito Teheran il 28 febbraio, il leader avrebbe perso la moglie e uno dei 3 figli.

Trump negli ultimi giorni ha ripetutamente bocciato la figura di Mojtaba Khamenei, definito un leader “inaccettabile” per gli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti non ha certezze sulla sorte della Guida Suprema: “E’ ferito ma dovrebbero essere vivo”. L’erede di Ali Khamenei finora si è palesato solo con un messaggio affidato alla tv di Stato. Mojtaba Khamenei avrebbe riportato ferite al volto negli attacchi avvenuti all’inizio della guerra. Nessuna conferma ufficiale sulle condizioni, nel dettaglio, tra rumors realtivi all’amputazione di una gamba o – come riferisce la testata kuwaitiana Al-Jarida – al trasferimento in un ospedale di Mosca per interventi e terapie.