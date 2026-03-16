Turkstra (Diplomatic World) “Lavorare su Middle Corridor tra Ue e Kazakistan”





ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Il Kazakistan è un partner di lungo corso per l’Unione europea, essenziale per le materie prime critiche di cui l’Europa ha bisogno per la sua transizione verde e digitale. E’ l’opinione di Alberto Jouwert Turkstra, direttore dei progetti dell’istituto belga Diplomatic World, intervistato ad Astana dall’agenzia Italpress. Adesso, secondo Turkstra, occorre “rimuovere i colli di bottiglia che ancora esistono” nello sviluppo del Middle Corridor, la rotta logistica strategica che collega la Cina all’Europa passando per il Kazakistan. Turkstra è stato chiamato ad Astana come osservatore internazionale in occasione del referendum indetto in Kazakistan il 15 marzo per cambiare la Costituzione del Paese.

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