Ultime News

16 Mar 2026 In arrivo risorse per 100 famiglie che faticano a sostenere il costo dell'affitto
16 Mar 2026 Talenti e Imprese a confronto: ecco lo "Speed Date" di ITS Academy Cremona
16 Mar 2026 Torna a Cremona la rassegna "Corde antiche – La Collezione Carlo Alberto Carutti"
16 Mar 2026 Corso gratuito di bicicletta per le donne, bene il primo turno di lezioni
16 Mar 2026 Al volante con tasso alcolico quasi tre volte superiore al consentito: denunciato
Video Pillole

Turkstra (Diplomatic World) “Lavorare su Middle Corridor tra Ue e Kazakistan”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Il Kazakistan è un partner di lungo corso per l’Unione europea, essenziale per le materie prime critiche di cui l’Europa ha bisogno per la sua transizione verde e digitale. E’ l’opinione di Alberto Jouwert Turkstra, direttore dei progetti dell’istituto belga Diplomatic World, intervistato ad Astana dall’agenzia Italpress. Adesso, secondo Turkstra, occorre “rimuovere i colli di bottiglia che ancora esistono” nello sviluppo del Middle Corridor, la rotta logistica strategica che collega la Cina all’Europa passando per il Kazakistan. Turkstra è stato chiamato ad Astana come osservatore internazionale in occasione del referendum indetto in Kazakistan il 15 marzo per cambiare la Costituzione del Paese.
lcr/abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...