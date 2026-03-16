UDC, inaugurata le sede regionale: presenti i vertici territoriali cremonesi

Il Segretario Regionale dell’UDC Vincenzo Tortorici, insieme al Vice Segretario Nazionale Paolo Greco e ai Rappresentanti delle varie Province lombarde, ha inaugurato la nuova sede regionale. L’UDC cremonese era presente con Giorgio Zucchi referente per Crema e il cremasco insieme a Martino Boschiroli.

Punti chiari sono: il ritorno del simbolo storico, l’appoggio al SI al prossimo referendum per un processo equo e ad armi pari ed una maggiore presenza sul territorio.

“Vogliamo dare il nostro contributo al progetto del centrodestra: non ci sono dubbi” le parole del vicesegretario nazionale Paolo Greco “Partiamo con il rilancio del partito, che passa dall’impegno per rivitalizzare la base attraverso i congressi partendo dal tesseramento che si chiuderà il 31 luglio” E ancora: “”Lo Scudo Crociato ha fatto grande l’Italia, ora torni a circolare nei Comuni”:

Obiettivi senz’altro che condivido insieme ad una azione determinata per il ripristinò delle preferenze dando così agli elettori la possibilità di scegliere da chi farsi rappresentare in Parlamento.

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