Allerta meteo in Lombardia: mercoledì previsto forte vento

Anche il comune di Cremona si è fatto portavoce, nella sua pagina Facebook, dell’allerta che riguarda il forte vento previsto sulla provincia mercoledì 18 marzo. la protezione civile, da bollettino regionale, prevede precipitazioni deboli o molto deboli sui settori meridionali e fascia centro-orientale prealpina, altrove meno probabili, anche a carattere di breve rovescio.

I Venti, poi, sulla bassa Pianura saranno moderati o forti in attenuazione dal tardo pomeriggio (raffiche tra 45 e 70 km/h, dove i valori più elevati fanno riferimento all’Appennino oltre 700 metri circa). Sui restanti settori deboli con rinforzi a tratti moderati.

Conoscere i potenziali pericoli ed i conseguenti rischi di un territorio rappresenta il primo passo per difendersi e poterli affrontare nel modo più corretto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Indicazioni per i cittadini” dell’app allertaLOM o la sezione “Cosa fare in emergenza” del sito www.allertalom.regione.lombardia.it.

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