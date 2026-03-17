Cremo, cambia lo scenario: Nicola sempre più in bilico, si avvicina Giampaolo

La crisi di risultati e prestazioni della Cremonese ha prodotto una giornata di profonde riflessioni societarie. Davide Nicola continua ad essere a rischio: i dubbi sulla condizione della squadra, fragile negli scontri diretti, reduce da un poker subito allo Zini dalla Fiorentina arrivato a poche ore dal ritiro di settimana scorsa a Torre Boldone, ha spiazzato anche i tifosi, speranzosi in un moto d’orgoglio che continua ad essere rinviato.

Ed ora le giornate senza vittoria sono 15: 11 ko, 4 pareggi. Una striscia negativa che mette in discussione l’operato di mister Nicola, da settimane osservato speciale per la condizione fisica deficitaria di diversi giocatori e per alcune scelte di campo discutibili. Da qui la decisione, sofferta, da parte del club di guardarsi intorno e provare a sondare ogni strada possibile per cambiare rotta al campionato grigiorosso, con Audero e compagni finiti al terzultimo posto con 3 punti di distacco dalla zona salvezza.

In caso di ribaltoni, a prendere il posto di Nicola che martedì ha diretto l’allenamento al centro Arvedi, potrebbe essere Marco Giampaolo, che nella passata stagione ha chiuso la stagione a Lecce centrando la salvezza e che per la Cremonese sarebbe un ritorno dopo 12 anni.

Nel 2014/2015 il tecnico marchigiano aveva preso per mano una squadra nei bassifondi della Lega Pro portandola all’ottavo posto. Per lui si trattò di un rilancio che lo portò poi sulla panchina dell’Empoli, per poi spiccare il volo verso Sampdoria e quindi il Milan. Prima di Lecce, ha allenato ancora i blucerchiati e il Torino.

Nelle prossime ore potrebbe definirsi il futuro della panchina della Cremonese.

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