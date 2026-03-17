Cremonese, contro la Fiorentina gol concessi con troppa facilità

Una sconfitta che pesa, un ko interno che rallenta ulteriormente il cammino verso il raggiungimento dell’obiettivo. La Cremonese perde lo scontro diretto con la Fiorentina: allo Zini i viola passano 4-1 e volano a +4 sui grigiorossi.

La prima chance dopo 2 minuti capita sui piedi di Bonazzoli, dopo un colpo di testa di Luperto, ma De Gea si oppone e respinge. Al 25’ però a passare sono gli ospiti: Parisi calcia col destro, Floriani Mussolini cerca l’intervento ma tocca il pallone che termina tra le gambe di Audero per l’1-0. La Cremo accusa il colpo e la Fiorentina ne approfitta al 32’: gran filtrante di Gosens, Piccoli attacca la profondità, Folino lo segue ma in ritardo, sull’uscita di Audero l’attaccante deposita in rete il 2-0.

Nella ripresa Nicola passa al 3-4-2-1 inserendo Okereke e Grassi, ma la Viola cala il tris al 49’: Dodò supera in velocità Floriani Mussolini, poi con la suola manda fuori tempo Maleh e Audero, scaricando in porta il 3-0. La reazione grigiorossa al 57’, con il gol del 3-1: Grassi serve Ceccherini, scarico per Okereke che in scivolata col mancino prova a riaprirla. Al 67’ ancora Okereke va vicino al gol con un colpo di testa sul corner di Vandeputte, ma Fagioli salva sulla linea. Poco dopo spizzata di Djuric per Grassi che da buona posizione mette alto. Al 69’ però la Fiorentina la chiude: doppio tacco di Brescianini e Piccoli, Gudmundsson apre il destro e trova l’angolino giusto per il definitivo 4-1.

Un risultato pesante, che lascia la Cremonese in terzultima posizione, a -3 dal Lecce quartultimo. Grigiorossi che hanno subito gol con troppa facilità, pagando a caro prezzo ogni singolo errore. Sabato a Parma servirà un altro tipo di prestazione per provare a tornare in carreggiata.

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