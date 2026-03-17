Cremonese, riflessioni su Nicola dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Una sconfitta pesante, nel passivo e in funzione della classifica. La Cremonese perde 4-1 allo Zini contro la Fiorentina, resta in terzultima posizione e vede la Viola scappare a +4.

Com’è naturale che sia, dopo un ko di questo tipo, in uno scontro diretto, verrà valutata la posizione dell’allenatore Davide Nicola. I grigiorossi non vincono dal 7 dicembre scorso, per un totale di quindici partite senza i tre punti. Al momento, dopo poche ore dal triplice fischio, non ci sono segnali concreti che vadano nella direzione della conferma o dell’esonero, ma è normale che delle riflessioni verranno portate avanti nelle prossime ore.

La Cremonese ha ancora a disposizione 27 punti per raggiungere l’obiettivo e il Lecce, distante 3 punti, occupa l’ultima posizione disponibile per la salvezza. Sabato l’esame di Parma, ma prima verranno fatte alcune valutazioni sul tecnico grigiorosso.

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